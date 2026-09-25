Italia, ecco i numeri di maglia contro il Belgio: Di Lorenzo come col Napoli
Sono 23 i calciatori convocati da Roberto Mancini per Italia-Belgio di questa sera all'Olimpico, debutto degli azzurri in Nations League. Contestualmente, assieme ai calciatori scelti, è stata comunicata anche la numerazione delle maglie da gioco.
I numeri di maglia ufficiali per Italia-Belgio
La 9 va a Kean, Pio Esposito con la 7, maglia numero 10 per Raspadori. Per quanto riguarda i debuttanti, tra gli altri, casacca numero 2 per Kayode, 4 per Romano, 15 per Doumbia e 17 per Zoma. Di seguito la lista completa:
Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario.
Difensori: 2 Kayode, 3 Ahanor, 5 Calafiori, 6 Coppola, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.
Centrocampisti: 4 Romano, 13 Mandragora, 8 Tonali, 15 Doumbia, 16 Frattesi, 18 Barella.
Attaccanti: 7 Pio Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 17 Zoma, 20 Maldini, 21 Cambiaghi.
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