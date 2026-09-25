Probabili formazioni Italia-Belgio: la scelta di Mancini su Di Lorenzo

Comincia una nuova edizione della Nations League e, per quanto riguarda la fase a gironi della Lega A, una delle sfide in programma è Italia-Belgio. Due squadre che iniziano un nuovo corso: gli azzurri con Roberto Mancini e i diavoli rossi con Mark Van Bommel. La speranza è di partire con il piede giusto, costruendo qualcosa di solido e che possa durare nel tempo. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. Daniel Siebert.

Come arriva l’Italia

Mancini dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3, modulo provato in questi giorni a Coverciano e con cui ha vinto gli Europei nel 2021. Davanti a Donnarumma, linea difensiva con Mancini e uno tra Coppola e Scalvini centrali (l’ex Verona è favorito sull’atalantino, non in perfette condizioni). Sulla sinistra spazio a Calafiori, mentre sul fronte opposto Di Lorenzo appare in vantaggio su Kayode. In regia possibile esordio di Romano, con ai lati Barella e Tonali. Per quanto riguarda l’attacco, pochi dubbi su Pio Esposito come centravanti titolare. Tridente completato da Zaniolo (apparso in gran forma) e Raspadori.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

Come arriva il Belgio

4-2-3-1 invece da parte di Van Bommel, con in campo tre protagonisti della Serie A. Due di questi riguardano il quartetto offensivo, con De Bruyne tra le linee (in mezzo a Lukebakio e Godts) e alle spalle di De Ketelaere. La diga di centrocampo dovrebbe essere composta da Tielemans e Lavia, mentre in difesa uno dei due centrali dovrebbe essere il milanista De Winter. Completano il reparto castagne, Debast e De Cuyper, formando una linea posta davanti a Lammens.

Probabile formazione Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Commissario tecnico: Mark Van Bommel.