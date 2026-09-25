Vergara in tribuna in Italia-Belgio: nessuna bocciatura, Mancini lo lancerà più avanti

Antonio Vergara non sarà in distinta contro il Belgio, ma resta nei piani di Roberto Mancini. L'esordio può arrivare contro la Turchia.

L'esclusione di Antonio Vergara dalla lista di Roberto Mancini per Italia-Belgio ha fatto rumore soprattutto a Napoli, dove erano cresciute le aspettative intorno alla prima convocazione dell'attaccante di Frattaminore. Le indicazioni della vigilia avevano alimentato persino la possibilità di vederlo dal primo minuto, ma il classe 2003 seguirà la sfida dalla tribuna insieme ad altri compagni. Una scelta che non rappresenta una bocciatura da parte del commissario tecnico jesino.

Vergara fuori per una scelta di gestione

La decisione rientra nelle normali rotazioni previste in Nations League, dove per ogni partita undici calciatori del gruppo sono destinati a restare fuori dalla distinta dei 23. Nel caso di Vergara è stata privilegiata una gestione graduale: si tratta della sua prima chiamata con la Nazionale maggiore e il talento del Napoli ha ancora un numero limitato di presenze da titolare ad alto livello. Nessun ridimensionamento, dunque, ma una scelta legata alle esigenze tattiche e alla gestione delle energie durante un ciclo di impegni ravvicinati.

Mancini lo rassicura: possibile chance con la Turchia

Roberto Mancini ha già spiegato al gruppo la volontà di effettuare diverse rotazioni e coinvolgere progressivamente tutti i convocati. Il ct ha inoltre avuto un confronto diretto con Vergara, confermandogli la propria stima e ribadendo come il suo profilo faccia pienamente parte dei progetti futuri della Nazionale. L'attesa per la prima presenza in azzurro, quindi, potrebbe essere breve: saltato l'appuntamento con il Belgio, per il gioiello del Napoli la possibile occasione per l'esordio si sposta sulla prossima sfida contro la Turchia.