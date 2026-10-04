Italia-Turchia, Mancini stravolge: Vergara verso l'esordio dal 1', novità su Di Lorenzo

Italia-Turchia, Mancini pensa a nove cambi: Di Lorenzo e Vergara candidati a partire titolari nell’ultima gara della sosta

Dopo il pareggio contro la Francia, l’Italia prepara l’ultima sfida della sosta contro la Turchia con diversi cambi in vista. Roberto Mancini avrebbe provato una formazione profondamente rinnovata, con ben nove novità rispetto all’undici sceso in campo nell’ultima gara. Tra i possibili titolari ci sono anche i due calciatori del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, candidato a riprendersi una maglia dal primo minuto sulla destra, e Antonio Vergara, provato nel tridente offensivo.

Davanti a Donnarumma, la linea difensiva dovrebbe vedere Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri. Stravolgimento anche a centrocampo, con Barella e Romano pronti a tornare titolari e Doumbia a completare il reparto. In attacco, Mancini ha provato Scamacca al centro, affiancato da Vergara e Maldini. Per il giovane talento del Napoli si profila quindi una concreta possibilità di partire dal 1’, dopo i segnali positivi arrivati al debutto con la Francia.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini