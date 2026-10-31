Tuttonapoli Allegri-Spalletti, 18 anni dopo è cambiato tutto: il dato che mancava dal 2008

Juventus-Napoli, Allegri e Spalletti si ritrovano fuori dalle prime sei dopo 18 anni. Il precedente del 2008 e il bilancio degli ultimi scontri

Diciotto anni dopo, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti si ritrovano in una situazione che riporta indietro le lancette del tempo. Domani sera Juventus e Napoli si affrontano all'Allianz Stadium, entrambe a quota 14 punti e fuori dalle prime sei posizioni della Serie A. Una circostanza che non si verificava dal loro primo confronto in panchina, datato 14 dicembre 2008, quando la Roma di Spalletti superò per 3-2 il Cagliari di Allegri. Anche allora le due squadre si presentavano allo scontro diretto con gli stessi punti, 20, e lontane dalle prime posizioni della classifica.

Da Roma-Cagliari alle sfide scudetto: la storia di Allegri contro Spalletti

Da quel pomeriggio all'Olimpico sono cambiate tante cose. Allegri e Spalletti hanno attraversato quasi due decenni di calcio italiano, vincendo trofei e diventando protagonisti di numerose sfide al vertice. Dal 2016 al 2019 si sono affrontati più volte sulle panchine di Juventus, Roma e Inter, spesso con almeno una delle due squadre in testa al campionato. Emblematici gli incroci del dicembre 2016 e del maggio 2017, entrambi tra la Juventus capolista di Allegri e la Roma seconda di Spalletti. Una rivalità proseguita poi attraverso le sfide tra Juventus e Napoli, comprese quelle della stagione 2022/23, conclusa con lo scudetto azzurro.

Allegri-Spalletti, il bilancio degli ultimi sei confronti

Il passato più recente sorride però a Spalletti, che non perde contro Allegri dal dicembre 2018, quando la Juventus superò l'Inter per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic. Da allora, negli ultimi sei confronti, il tecnico di Certaldo ha raccolto tre vittorie e tre pareggi, rimanendo imbattuto. Tra questi spicca soprattutto il 5-1 inflitto dal Napoli alla Juventus il 13 gennaio 2023, ma anche il successo per 1-0 ottenuto a Torino nell'aprile dello stesso anno. L'ultimo incrocio risale invece al 26 aprile 2026, quando Allegri sedeva sulla panchina del Milan e Spalletti su quella della Juventus: la sfida terminò 0-0.

Juventus-Napoli, Allegri e Spalletti a caccia di riscatto: sfida decisiva per la classifica

Adesso i due allenatori si ritrovano ancora una volta da avversari, ma con prospettive profondamente diverse rispetto a molte delle sfide del passato. Napoli e Juventus sono appaiate al settimo e all'ottavo posto, entrambe chiamate a recuperare terreno dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. Non c'è una vetta da difendere né uno scudetto da contendersi nello scontro diretto, ma la necessità di rilanciare due progetti ancora alla ricerca della giusta continuità. E così, dopo diciotto anni, Allegri e Spalletti tornano a sfidarsi guardando le prime posizioni dal basso, proprio come accadde nel loro primo incontro.