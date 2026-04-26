Prima pagina

L'apertura de Il Roma: "Calcio nel caos, Rocchi indagato"

L'apertura de Il Roma: "Calcio nel caos, Rocchi indagato"
Oggi alle 09:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Calcio nel caos, Rocchi indagato". Il terremoto che ha investito il calcio italiano finisce in prima pagina anche su Il Roma. "Sospetti di favori all'Inter", si legge ancora. Il quotidiano si sofferma poi sul futuro della panchina del Napoli e fa sapere che ora Conte è più vicino alla permanenza.