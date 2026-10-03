Ufficiale L’Italia di Mancini convince, boom di ascolti contro la Francia: il dato sui telespettatori

La sfida tra Italia e Francia fa registrare 7.848.000 telespettatori e il 40,8% di share su Rai 1. La Nazionale continua a crescere negli ascolti.

Sono stati 7.848.000 i telespettatori che ieri sera hanno seguito su Rai 1 il pareggio per 1-1 dell’Italia contro la Francia, terza gara del girone di Nations League disputata allo Stade de France di Saint-Denis. Un dato che conferma la crescita dell’interesse attorno alla Nazionale, dopo i 6.337.000 spettatori (34,2% di share) registrati contro il Belgio e i 7.380.000 (36,42%) della sfida di Bursa contro la Turchia. La partita con la Francia - si legge sui canali della Federazione - ha raggiunto il 40,8% di share, risultando ancora una volta il programma più seguito della prima serata.

Italia-Turchia, appuntamento su Rai 1 il 5 ottobre

Il prossimo appuntamento con gli Azzurri è fissato per lunedì 5 ottobre alle 20:45, quando l’Italia affronterà nuovamente la Turchia nella quarta e ultima gara di questa prima finestra stagionale dedicata alle Nazionali. Anche questa sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con gli Azzurri chiamati a chiudere il ciclo di partite internazionali davanti al proprio pubblico televisivo.