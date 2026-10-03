Infermeria Napoli, due recuperi certi: Allegri li riavrà contro il Frosinone

Il Napoli prepara la ripresa del campionato con due rientri importanti: Meret e Spinazzola viaggiano verso il recupero per la sfida contro il Frosinone

La pausa per le Nazionali può permettere al Napoli di recuperare alcune pedine importanti. In vista della sfida contro il Frosinone, Alex Meret e Leonardo Spinazzola sono infatti considerati sulla strada del rientro. Entrambi dovrebbero essere nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato. Restano invece maggiori dubbi su Luca Marianucci, per il quale bisognerà attendere ulteriori valutazioni prima di stabilire i tempi del ritorno.

Favasuli, rientro dopo la seconda sosta

Non sarà invece disponibile Costantino Favasuli, fermato da una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Per questo tipo di infortunio lo stop dovrebbe essere superiore ai 20 giorni, anche se i tempi effettivi dipenderanno dalla risposta del giocatore alle terapie e dall'evoluzione del recupero. L'ipotesi è quindi quella di rivedere l'esterno tra i convocati soltanto dopo la seconda sosta per le Nazionali.