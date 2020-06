La finale di Mertens - Dopo il record, un trofeo per festeggiare il rinnovo a vita?

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

DRIES MERTENS - Il rinnovo a vita proprio a poche ore dalla gara. Autore del gol decisivo contro l'Inter per la decima finale di Coppa Italia del club partenopeo, il belga-napoletano punta al terzo trofeo in azzurro per dare una parvenza di correlazione anche sul piano dei titoli a questi anni straordinari a livello personale ma anche di squadra, sempre ad altissimi livelli, almeno fino a questa stagione problematica col cambio in panchina. Sembrava aver esaurito il suo ciclo a Napoli, arrancando nelle difficoltà di squadra, fino all'arrivo di Gattuso che ha saputo riportarlo al top, renderlo inamovibile nelle gerarchie, avvicinando così il rinnovo e parallelamente cponvincendo anche la società, consapevole che non si può fare a meno di lui o trovare un sostituto a questo livello. Alcuni rumors lo segnalano ancora affaticato, dei quotidiani ipotizzano l'impiego di Milik, ma lo stesso si diceva prima del match con l'Inter e tutta Napoli si augura possa essere alla fine decisivo allo stesso modo.

TROFEI VINTI: 1 Coppa d'Olanda (PSV 2011-2012), 1 Supercoppa d'Olanda (PSV 2012), 1 Coppa Italia (Napoli: 2013-2014), 1 Supercoppa italiana (Napoli: 2014)