Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Centro-Sud al Comando. Napoli e Roma insieme in testa"

"Centro-Sud al Comando. Napoli e Roma insieme in testa" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport che dedica ampio spazio alle due prime della classe con tutti i segreti di Conte e Gasperini. Ma si parla anche delle scelte della Juve con David blindato nonostante le difficoltà e dell'Inter che ha ormai completamente ritrovato Lautaro Martinez.