Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non si ferma. Ma il Milan ci crede"

"L'Inter non si ferma. Ma il Milan ci crede" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport nella settimana delle coppe. Per le italiane impegnate in Champions League è una vigilia importantissima visto che domani saranno tutte impegnate in sfide decisive nella ottava e ultima giornata della fase di campionato della Coppa dei Campioni.

Chi si gioca più di tutti è il Napoli, al momento 25ª in classifica e prima delle escluse dai playoff. I partenopei avranno bisogno di una vittoria anche se la gara si preannuncia complessa, visto che al Maradona arriverà il Chelsea. Vanno a caccia di tre punti che potrebbero tenere un lumicino anche sulla (difficile) qualificazione diretta agli Ottavi anche Atalanta, Inter e Juventus, rispettivamente tredicesima, quattordicesima e quindicesima con 13 punti la Dea e 12 le altre due. Atalanta impegnata in Belgio sul campo dell'Union Saint Gilloise. Trasferta anche per i nerazzurri di Milano, di scena al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund, e i bianconeri, che ritroveranno Pogba da avversario nel principato di Monaco.