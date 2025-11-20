Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Mondiali, Italia all'ultima pallina"

Sarà una partita di scacchi il primo derby stagionale tra Inter e Milan. Tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, con mosse che potrebbero indirizzare la stracittadina da un lato piuttosto che da un altro. "Scatto a te", il titolo adoperato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport: per l'undici titolare, intanto, il tecnico nerazzurro ritroverà dal primo minuto Marcus Thuram in coppia con Lautaro, mentre la mente rossonera potrà fare affidamento sul suo pupillo Adrien Rabiot a centrocampo. Sarà un confronto anche di "cervelli" a centrocampo tra Calhanoglu e Modric.

"Mondiali, Italia all'ultima pallina", il riferimento invece alla Nazionale italiana. Nella giornata odierna, ore 13:30, andrà in scena il sorteggio dei playoff Mondiali: pericolo Svezia, riecco la Macedonia del Nord. Ma il rischio è di pescare anche Romania e Irlanda del Nord in semifinale. Poi tutto cambierebbe qualora gli Azzurri nel mese di marzo sbarcassero nella finale degli spareggi.