Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Rilancio Inter per Lookman. E spunta Sancho"

"Il Milan fa centro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato rossonero. Finita la telenovela Jashari, lo svizzero è sbarcato a Milano. Oggi farà le visite mediche: colpo da 37 milioni di euro. Con Modric e Ricci il centrocampo nuovo per Allegri è completato.

La svolta è arrivata lunedì nel tardo pomeriggio, quando con il suo agente il centrocampista ha ribadito al Bruges di accettare un'unica destinazione per il suo trasferimento: Milano e il Milan. I belgi, all'ennesima prova d'amore hanno preso atto e sono tornati a dialogare con Furlani e Tare. A sbloccare definitivamente la trattativa ci hanno pensato proprio l'ad e il ds rossonero, rimodulando i termini del pagamento, cambiando leggermente la parte fissa e modificando qualcosa nel bonus.

"Rilancio Inter per Lookman. E spunta Sancho" si legge di spalla.