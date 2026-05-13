Ultim'ora Clamoroso Serie A, si lavora a un altro slot per il derby di Roma: i dettagli

vedi letture

Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando all’ipotesi di anticipare la sfida a domenica 17 maggio alle ore 12.

Potrebbero esserci nuovi cambiamenti per l’orario del derby tra Roma e Lazio. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando all’ipotesi di anticipare la sfida a domenica 17 maggio alle ore 12.

Inoltrata richiesta alla FITP

Parallelamente sarebbe stata avanzata anche una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare alle 17:30 la finale del singolare maschile degli Internazionali di Roma.

Il dialogo continua

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma le parti continuano a confrontarsi per trovare una soluzione condivisa legata soprattutto alle esigenze di ordine pubblico.