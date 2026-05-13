Ultim'ora
Clamoroso Serie A, si lavora a un altro slot per il derby di Roma: i dettagli
TuttoNapoli.net
Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando all’ipotesi di anticipare la sfida a domenica 17 maggio alle ore 12.
Potrebbero esserci nuovi cambiamenti per l’orario del derby tra Roma e Lazio. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando all’ipotesi di anticipare la sfida a domenica 17 maggio alle ore 12.
Inoltrata richiesta alla FITP
Parallelamente sarebbe stata avanzata anche una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare alle 17:30 la finale del singolare maschile degli Internazionali di Roma.
Il dialogo continua
Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma le parti continuano a confrontarsi per trovare una soluzione condivisa legata soprattutto alle esigenze di ordine pubblico.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
17 mag 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Ex preparatore portieri Napoli: "Errore clamoroso di Milinkovic sul terzo gol. E sbaglia pure sul priimo..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com