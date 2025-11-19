Lukaku ko, dal Belgio critici con Garcia: "Come si fa senza un piano B?"

L’ex calciatore del Napoli Bertran Crasson è intervenuto durante la puntata di Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni parlando del Belgio che va al Mondiale ma con tante incognite e polemiche attorno al ct Garcia: “Il calcio è cambiato in Italia c’è meno qualità. Due volte senza il Mondiale bisogna chiedersi il motivo. Però può capitare, periodi di up e down, in Belgio siamo felici per la qualificazione ma è arrivata solo all’ultima giornata.

L’assenza di Lukaku per il Belgio è pesante, c’è una polemica da noi perché Garcia gioca senza il centravanti, come si fa ad andare ai Mondiali senza un piano B? Se Lukaku non dovesse recuperare come facciamo? Doku sta diventando indispensabile al Belgio nei momenti difficili è stato l’unico giocatore in grado di creare qualcosa. Giocatore a livello mondiale. Ricordo le mie partite con il Napoli, tutte le partite al San Paolo sono state bellissime”, le dichiarazioni del belga.