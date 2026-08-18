Lutto nel cinema, è morto Fulvio Lucisano: il cordoglio di ADL

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Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all’età di 98 anni. Storico produttore, è stato tra i grandi protagonisti dell’industria cinematografica nazionale, attraversando oltre settant’anni di storia con numerose produzioni di successo.

Aurelio De Laurentiis ha voluto dedicargli un ultimo pensiero, con una lettera pubblicata sul sito ufficiale della SSC Napoli: "Caro Fulvio, ero appena all'inizio della mia esperienza professionale nel mondo del cinema e incontrai in te un pioniere di un settore che era in totale cambiamento e trasformazione. Tutto era diventato più difficile. La legge 1213 aveva tarpato le ali al cinema italiano, ma tu, centauro provetto, mi hai subito impressionato con la tua modalità di interpretare l'indipendenza in un mondo di prenditori e in continua trasformazione ed evoluzione. Mi ha colpito subito la tua idea libertaria di autodistrubuire i film da te prodotti e importare una quantità di film americani. La tua Italian International Film, infatti, importava dall'America i film della American International Film. Abbiamo insieme creato delle sale dotate di THX, che ancora sopravvivono in un mondo dominato dalle piattaforme. Abbiamo ricoperto ruoli istituzionali del nostro mondo, realizzando mille battaglie per migliorare l'autonomia del cinema italiano dal dominio di quello americano e creare l'immagine del vero "produttore indipendente". Hai saputo passare il testimone a Federica e Paola, che hanno onorato i tuoi insegnamenti proseguendo i tuoi successi. Spero che in futuro molti nostri colleghi possano trarre ispirazione dalla tua condotta e dalla tua esperienza. Combattere, combattere, combattere è quello che hai insegnato. Ora è il momento che tu riposi in pace. Aurelio De Laurentiis".