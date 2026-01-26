Mariani promosso dall'Aia! Gazzetta: "Ma Bremer-Hojlund è più rigore che no"

La pesante sconfitta del Napoli allo Stadium continua a far discutere, soprattutto per l’episodio chiave del primo tempo che ha visto coinvolti Bremer e Hojlund. Sullo 0-0, il difensore bianconero ha cinto con il braccio il collo dell’attaccante azzurro in area, ma l’arbitro Mariani ha lasciato correre tra le proteste del Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che anticipa l’orientamento dell’Aia e del presidente Rocchi, la direzione di gara è stata comunque valutata positivamente nel complesso. Tuttavia, proprio quell’intervento resta un punto critico: Bremer si sarebbe disinteressato del pallone, cercando un contatto irregolare sull’avversario. Mariani ha interpretato l’azione come una caduta accentuata di Hojlund, ma per i vertici arbitrali il gesto iniziale del difensore presentava elementi da calcio di rigore. Un dettaglio che pesa in una gara già segnata dal risultato.