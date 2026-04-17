McTominay super in trasferta, ma al Maradona è a secco da inizio anno: il dato
Scott McTominay sta vivendo un buon momento realizzativo in Serie A, con tre gol segnati nelle ultime cinque partite, ma tutti lontano dal Maradona. Il centrocampista del Napoli, infatti, non trova la rete in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l’Hellas Verona, evidenziando una curiosa differenza di rendimento tra gare interne ed esterne.
Digiuno casalingo da interrompere
Il dato più significativo riguarda proprio le partite casalinghe: McTominay è a secco da cinque gare interne consecutive, un digiuno che non rappresenta comunque il suo record negativo stagionale. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025, infatti, era rimasto senza segnare per ben sette partite casalinghe di fila. Un trend che il centrocampista scozzese proverà a invertire magari già domani nell'anticipo della 33ª di Serie A contro la Lazio. A riportare il dato statistico è Opta.
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