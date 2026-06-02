Reina pronto alla carriera da allenatore, Schira: "Può tornare in Italia"

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Pepe Reina inizia la carriera da allenatore: possibile incarico nel vivaio del Como.

Dopo una lunga carriera tra i pali, l'ex azzurro Pepe Reina è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita calcistica. L'ex portiere spagnolo, che in Serie A ha vestito le maglie di Napoli, Milan, Lazio e Como, ha recentemente annunciato il ritiro dal calcio giocato e ora si prepara a intraprendere il percorso da allenatore.

Reina riparte dal Como: possibile ruolo nel settore giovanile

Secondo quanto riferito su proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Pepe Reina sarebbe vicino a iniziare la propria carriera tecnica all'interno del settore giovanile del Como. Una scelta che consentirebbe all'ex portiere di muovere i primi passi in panchina in un ambiente che conosce bene, dopo aver concluso proprio sulle rive del Lago di Como la sua esperienza da calciatore.