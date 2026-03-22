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Milan di nuovo secondo, La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo esiste. Inter d'attacco"

Milan di nuovo secondo, La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo esiste. Inter d'attacco"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Il Diavolo esiste". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani del successo del Milan contro il Torino. I rossoneri, con questa vittoria, si portano a -5 dall'Inter che occupa la vetta ella classifica. E proprio in proposito all'Inter, in campo oggi contro la Fiorentina, la Rosea si esprime così: "Inter d'attacco".