Murale Jorit al Maradona: svelati altri due giocatori raffigurati

Oggi alle 16:30Notizie
di Fabio Tarantino

Il giornalista Carlo Alvino sui social ha postato il video dei 'lavori in corso' per il ritratto del noto artista Jorit all'esterno dello stadio Maradona. Svelati altri due protagonisti della formazione scelta, dell'undici raffigurato: si tratta di Mertens e Maradona. Non si tratta di sorprese, per entrambi.

Ovviamente. Parliamo del bomber della storia azzurra da una parte e del giocatore più rappresentativo del Napoli dall'altra. Con loro già c'erano, tra gli altri, Juliano, Zoff, Koulibaly, Bruscolotti e Hamsik. Ecco il suo video: