Palladino al Napoli? La risposta di Del Genio in diretta tv

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"Aspettiamo Palladino". Questo il parere di un tifoso a Canale 8. Pronta la risposta del giornalista Paolo Del Genio: "E' una provocazione e come tale va presa, ma penso che non sia nemmeno l'ultimo dei pensieri di De Laurentiis il cambio in panchina. Anzi, speriamo che non ci arrivi mai a questo pensiero. Se Adl dovesse pensare di sostituire Allegri vuol dire che siamo di fronte a un disastro, altrimenti tiene botta e resiste con Allegri":