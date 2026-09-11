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Napoli-Bologna, domani Allegri in conferenza stampa: fissato l'orario

Napoli-Bologna, domani Allegri in conferenza stampa: fissato l'orario
Oggi alle 15:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Si avvicina la gara delicatissima del Maradona contro il Bologna. Massimiliano Allegri si presenterà domani alle ore 13 nella sala stampa di Castel Volturno per presentare la sfida contro i rossoblà: il tecnico azzurro sarà chiamato a fare3 il punto sulle condizioni della squadra dopo il ko con l'Arsenal, sugli infortuni e sulle scelte di formazione alla vigilia di un match già molto importante per il cammino stagionale del Napoli. Appuntamento dunque alle 13 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.