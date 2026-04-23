Ufficiale

Napoli-Cremonese, arbitra Doveri con Meraviglia al Var: la sestina completa

Napoli-Cremonese, arbitra Doveri con Meraviglia al Var: la sestina completaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Notizie
di Fabio Tarantino

Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Napoli-Cremonese, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Meraviglia sarà al Var, Di Paolo Avar. Ecco la sestina completa:

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO