Napoli-Torino, ultime di formazione Sky: sciolto un ballottaggio, De Bruyne fuori!
Il Napoli torna in campo questa sera alle 20:45 contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, con l'obiettivo di ritrovare punti preziosi in campionato prima della trasferta di Champions League contro il Manchester City. Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Antonio Vergara a supporto di Rasmus Hojlund. Possibile panchina iniziale per Kevin De Bruyne, che potrebbe essere preservato in vista dell'impegno europeo. Tra le novità il ritorno dal primo minuto di Leonardo Spinazzola, mentre Alex Meret resta indisponibile per una frattura vertebrale.
Napoli-Torino, le probabili formazioni di Sky Sport
Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Allegri dovrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e schierare Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa. Il Torino di Ignazio Abate risponderebbe con lo stesso modulo, affidandosi alla coppia offensiva Adams-Simeone.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Santos Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
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