Video

Napoli Immersive Experience: da oggi è disponibile nello store di Piazza San Domenico

Oggi alle 17:20Notizie
di Antonio Noto

La SSCNapoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia. Da oggi è disponibile nello store del club azzurro di Piazza San Domenico. 

Questa iniziativa rafforza l’impegno del club nel percorso di trasformazione digitale, con l’obiettivo di offrire esperienze emozionanti, accessibili e adatte a tutte le età, creando nuovi modi di vivere il Napoli oltre la partita. Di seguito una clip dimostrativa prodotta dalla SSCNapoli.