Napoli in campo: Ngonge inizia a parte ma è ok, le ultime da Castel Volturno

Allenamento in corso per il Napoli a Castel Volturno con la prima parte aperta alla stampa. Il primo con il nuovo allenatore Francesco Calzona in panchina. Ngonge ha iniziato la seduta lavorando a parte, ma col pallone e in campo e s'è poi subito aggregato ai compagni. Osimhen regolarmente in gruppo come negli ultimi giorni dopo il rientro dall'Africa.