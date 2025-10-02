Ufficiale
Napoli in sprint: la Uefa annuncia i tre che hanno percorso più km
TuttoNapoli.net
Grandi numeri e grandi dati legati ai chilometri percorsi dai giocatori del Napoli nella partita di ieri contro lo Sporting Lisbona. Secondo le statistiche ufficiali della Uefa, il primo nella speciale classifica è stato il solito Lobotka con 12.029 km percorsi. Seconda posizione per Anguissa a 11.776 km. In terza posizione ecco Spinazzola con 11.309 chilometri. Grande prova a destra per l'ex Roma che ha sostituito senza farlo rimpiangere lo squalificato Di Lorenzo. Quarto posto per l'ex Lecce Hjulmand mentre in quinta e sesta posizione ecco Hojlund, che si è sacrificato tanto oltre ai due gol, e Juan Jesus.
