Napoli-Lazio, quanti tifosi ospiti al Maradona? Il dato sui biglietti venduti

Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel per aggiornare sulla situazione biglietti venduti in vista delle prossime partite, iniziando da quella contro il Napoli: "Siamo a poco più di 600 tagliandi venduti. Ricordiamo che la vendita si concluderà oggi. Ancora una volta i nostri tifosi seguiranno la squadra in una strada complicata, ma speriamo di portare a casa un risultato importante".