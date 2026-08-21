Il Napoli e gli ottimi numeri all'esordio: 8 vittorie nelle ultime 9 e sempre vincente a Marassi

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L'incrocio tra Genoa e Napoli non è una novità alla prima giornata. Le due squadre si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2014/15 e il 2011/12 (disputata però il 21 dicembre 2011 come 16° match stagionale); entrambi questi incontri sono stati vinti dai partenopei, ricordano i colleghi di Opta.

Napoli, ottima tradizione all'esordio in campionato

Nello specifico, il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite (1P) giocate alla 1ª giornata stagionale di Serie A, segnando ben 23 gol nel periodo (2.6 di media); l'unica sfida nel parziale in cui i campani sono rimasti a secco di reti è stata la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Hellas Verona, il 18 agosto 2024. Il Genoa invece ha pareggiato entrambe le ultime due gare disputate alla prima giornata di campionato (0-0 contro il Lecce nella scorsa stagione e 2-2 contro l'Inter nel 2024/25).