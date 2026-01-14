Napoli-Parma, dominio sterile: record passaggi e 69% di possesso ma nessun gol
Si gioca ad una porta al Maradona, ma il Napoli non riesce a superare il muro eretto dal Parma e così il recupero della 16ª giornata di Serie A termina 0-0. Record di passaggi in stagione per la squadra di Antonio Conte, ben 680, e possesso palla del 69%. I campioni d'Italia però non hanno trovato il guizzo vincente anche per i meriti dell'esordiente Rinaldi, che ha blindato la porta degli ospiti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
