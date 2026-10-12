Ufficiale Napoli-Roma, biglietti in vendita da domani: info e prezzi

Il Napoli ha ufficializzato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la sfida contro la Roma

Il Napoli ha ufficializzato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la sfida contro la Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La prevendita prenderà il via martedì 13 ottobre alle ore 12, con una prima fase riservata agli abbonati FULL della stagione 2026/27.

Successivamente sarà il turno dei possessori della Fidelity Card e degli iscritti al programma Membership Premium, prima dell'eventuale apertura della vendita libera, prevista per lunedì 19 ottobre. I prezzi partiranno da 35 euro per le curve inferiori, mentre sono previste tariffe agevolate per gli Under 14. Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli con tutti i dettagli su prezzi, modalità e fasi di acquisto.

Napoli-Roma, il comunicato del Napoli sui biglietti

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 13 ottobre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match che si disputerà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 26/27, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili. La seconda fase (Fase 2) è riservata ai titolari di Fidelity Card. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 3), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

Come annunciato nel precedente comunicato, il programma Membership tornerà nel corso della stagione. Tutti coloro che hanno acquistato una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 avranno comunque la possibilità di mantenere il proprio status e beneficiare dei relativi vantaggi.

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Roma saranno i seguenti:

Settore FASE 1-2-3 FASE 4UNDER 14 (Tutte le Fasi)

CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 € 20,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € 30,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 € 40,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € 45,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € 55,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € 60,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 140,00 € 70,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 € 80,00 €