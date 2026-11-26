Tuttonapoli Finalmente nel suo ruolo, Beukema brilla a Manchester: primo tra gli azzurri in 4 statistiche

Sam Beukema tra i grandi protagonisti del pareggio del Napoli contro il Manchester City: i numeri certificano la prova del difensore olandese.

Tra le note più positive della notte dell'Etihad Stadium c'è sicuramente la prestazione di Sam Beukema. Il difensore olandese è stato uno dei grandi protagonisti del 2-2 conquistato dal Napoli contro il Manchester City in Champions League. Massimiliano Allegri lo ha schierato nella posizione in cui aveva fatto tanto bene ai tempi del Bologna, quella di centrale di destra nella difesa a quattro. Una collocazione tattica nella quale l'ex rossoblù ha ritrovato certezze, offrendo una prova di grande solidità al cospetto dell'attacco inglese.

Beukema domina contro il Manchester City: quattro primati statistici

A certificare l'ottima prestazione dell'olandese sono soprattutto i numeri. Beukema è stato il migliore in campo per azioni difensive (13), palloni spazzati (10), palloni spazzati di testa (5) e contrasti vinti (3). Quattro primati statistici che testimoniano l'importanza del suo contributo nella conquista di un punto prezioso per il cammino europeo degli azzurri. Segnali incoraggianti per Allegri, che sembra aver trovato la collocazione ideale per valorizzare le qualità del difensore.