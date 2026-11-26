Mondiale U17, l'Italia batte anche l'Uzbekistan: girone chiuso a punteggio pieno
Tre vittorie in altrettante partite per l'Italia al Mondiale Under 17. La formazione guidata da Franceschini supera per 3-1 anche l'Uzbekistan, chiudendo la fase a gironi a punteggio pieno e con una differenza reti di +9. Gli Azzurrini attendono ora la conclusione degli altri raggruppamenti per conoscere il proprio avversario ai sedicesimi di finale.
Italia dominante nel primo tempo: tre gol in 45 minuti
Bastano sei minuti agli Azzurrini per sbloccare il risultato con Casagrande, bravo a sfruttare di testa un preciso cross di Giammattei. L'attaccante dell'Hellas Verona spreca successivamente l'occasione per la doppietta personale, mentre alla mezz'ora sale in cattedra Croci: il talento della Fiorentina si procura e trasforma il calcio di rigore del raddoppio. Prima dell'intervallo lo stesso Croci serve a Corigliano l'assist per il 3-0.
L'espulsione di Cassano complica il finale
Nella ripresa Franceschini ricorre a diversi cambi per provare a incrementare ulteriormente la differenza reti, ma l'espulsione di Cassano per doppia ammonizione cambia l'inerzia della partita. Costretta a disputare gli ultimi 25 minuti in inferiorità numerica, l'Italia soffre la reazione dell'Uzbekistan, che accorcia le distanze con Sadirdjanov, bravo a sfruttare un cross dalla destra e a battere Galliera. Gli Azzurrini riescono comunque a difendere il doppio vantaggio fino al triplice fischio, conquistando il terzo successo consecutivo nella competizione.
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