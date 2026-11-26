Verso Sassuolo-Napoli, Allegri potrà contare su tre calciatori in più rispetto a Manchester

L'emergenza infortuni del Napoli comincia ad attenuarsi: Allegri avrà più alternative contro il Sassuolo, mentre altri due recuperi sono attesi per il Lecce.

Dopo la trasferta di Manchester, il Napoli può finalmente sorridere per qualche buona notizia sul fronte della disponibilità dei calciatori. In occasione della sfida di domenica contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Costantino Favasuli e Luca Marianucci, entrambi assenti in Inghilterra perché fuori dalla lista Champions. Tornerà a disposizione anche Rafa Marin, che ha scontato la squalifica europea. Maggiori alternative anche in attacco, dove David Neres, rimasto in panchina all'Etihad Stadium, potrebbe ritrovare spazio.

Napoli, Di Lorenzo e Badiashile verso il rientro contro il Lecce

Ulteriori buone notizie dovrebbero arrivare in occasione della successiva sfida di campionato contro il Lecce, quando nell'elenco dei convocati dovrebbero tornare anche Giovanni Di Lorenzo e Benoit Badiashile. Bisognerà invece attendere il 2027 per rivedere a disposizione Alessandro Buongiorno. Da oggi Allegri comincerà a studiare la formazione da schierare a Reggio Emilia, potendo finalmente beneficiare di qualche alternativa in più. L'emergenza, finalmente, sembra alle spalle.