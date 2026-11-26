Ufficiale Nuova avventura per Dossena: l'ex azzurro riparte da una panchina di Serie D

Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, riparte dal Desenzano: il tecnico ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2026/27.

Nuova avventura professionale per Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, che torna in panchina dopo l'ultima esperienza alla guida del Novara. Il classe 1981 è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Desenzano, club che milita in Serie D, sottoscrivendo un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026/27. L'ex azzurro, che ha indossato la maglia del Napoli dal gennaio 2010 al gennaio 2013, riparte dunque dalla quarta serie.

L'ex Napoli Dossena riparte dal Desenzano: il comunicato ufficiale

“Il Desenzano comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Andrea Dossena. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club fino al termine della stagione sportiva 2026-2027. Classe 1981, Dossena vanta un’importante esperienza nel calcio professionistico. Prima da calciatore, vestendo tra le altre le maglie di Liverpool, Napoli e della Nazionale italiana. Poi, dal 2019, da allenatore, alla guida di Crema e Ravenna in Serie D prima di approdare in Serie C, dove ha allenato Renate, Pro Vercelli, S.P.A.L. e per ultima il Novara. Insieme a lui, si uniranno allo staff della Prima Squadra Samuele Olivi, nel ruolo di vice allenatore e il preparatore atletico Mauro Franzetti. Il Desenzano F.C. rivolge loro un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro per questa nuova avventura in biancazzurro”.