Ufficiale Tonelli nuovo allenatore dell'Empoli! E nel suo staff ci sarà un altro grande ex azzurro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi alle 15:40 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Lorenzo Tonelli è il nuovo allenatore dell'Empoli. Nello staff del tecnico ci sarà anche Raul Albiol, suo ex compagno di squadra ai tempi del Napoli.