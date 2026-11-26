Ufficiale
Tonelli nuovo allenatore dell'Empoli! E nel suo staff ci sarà un altro grande ex azzurro
Lorenzo Tonelli è il nuovo allenatore dell'Empoli. Nello staff del tecnico ci sarà anche Raul Albiol, suo ex compagno di squadra ai tempi del Napoli.
Due vecchie conoscenze del Napoli si ritrovano a Empoli, stavolta nelle vesti di allenatori. Lorenzo Tonelli è stato ufficialmente nominato nuovo tecnico del club toscano e debutterà in occasione della prossima sfida contro l'Hellas Verona. Nel suo staff, oltre a Francesco Tavano, ci sarà anche Raul Albiol, che inizialmente ricoprirà il ruolo di match analyst. I due ex difensori, compagni di squadra all'ombra del Vesuvio dal 2016 al 2018, lavoreranno dunque nuovamente insieme.
Empoli, Tonelli nuovo allenatore: il comunicato ufficiale“Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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