Ufficiale Ripresa allenamenti a Castel Volturno, il report del club: squadra divisa in due gruppo

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la trasferta di Manchester: seduta pomeridiana al Training Center in vista della sfida contro il Sassuolo.

Archiviato il pareggio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli ha ripreso gli allenamenti per preparare il prossimo impegno di campionato. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno di scena domenica alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Seduta pomeridiana per la squadra, con lavoro differenziato tra i titolari della sfida europea e il resto del gruppo.

Napoli, il report ufficiale dell'allenamento odierno

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli: “Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Seduta pomeridiana per il gruppo: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto all'Etihad hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto della squadra è stata impegnata in un lavoro tecnico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina”.