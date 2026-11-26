Ufficiale Sassuolo-Napoli, designazione a sorpresa: arbitra Guida! Aureliano al VAR

Rese note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A: sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Sassuolo-Napoli.

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domenica 29 novembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la tredicesima giornata di Serie A Enilive. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio in Champions League contro il Manchester City, tornerà dunque in campo in campionato con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino.

Sassuolo-Napoli, la designazione arbitrale completa

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio della sezione di Imperia e Filippo Bercigli della sezione di Firenze. Il quarto ufficiale sarà Andrea Calzavara di Varese, mentre in sala VAR ci sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, affiancato da Alberto Santoro della sezione di Messina nelle vesti di AVAR.