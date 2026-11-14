Nations League, cinque match stasera: tutte le formazioni ufficiali
Serata di Nations League con cinque partite in programma alle ore 20.45, valide per la quinta giornata della competizione. In Lega A riflettori puntati su Portogallo-Danimarca, con l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund titolare al centro dell'attacco danese. In Lega B si disputano invece Austria-Irlanda, Irlanda del Nord-Ucraina, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia-Erzegovina. Tra i protagonisti della serata anche Lewandowski, Isak e Gyokeres. Di seguito tutte le formazioni ufficiali.
Nations League, tutte le formazioni ufficiali delle cinque gare di stasera
Lega A
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Veiga, António Costa; Vitinha, Rúben Neves; Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund.
Lega B
AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Lang; Gregoritsch.
IRLANDA (3-5-2): Kelleher; O'Shea, Collins, Scales; Abankwah, Moylan, Molumby, Azaz, Manning; Parrott, Idah.
IRLANDA DEL NORD (4-3-3): P. Charles; Brown, McConville, Atcheson, Devlin; Devenny, S. Charles, Hume; Galbraith, Donley, Price.
UCRAINA (4-4-2): Trubin; Zabarnyi, Sarapiy, Matvienko, Mykolenko; Kashchuk, Yarmolyuk, Ocheretko, Sudakov; Sikan, Yaremchuk.
ROMANIA (4-3-1-2): Hindrich; Eissat, Dragușin, Coubiș, Rațiu; Dragomir, Băluță, Cicâldău; Hagi; Man, Coman.
POLONIA (4-2-3-1): Drągowski; Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak; Nowak, Szymański; Świderski, Reguła, Zalewski; Lewandowski.
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Gudmundsson, Lindelöf, Lagerbielke, Svensson; Nanasi, Ayari, Larsson, Elanga; Isak, Gyokeres.
BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2): Zlomislic; Radeljic, Katic, Kolasinac; Dedic, Gigovic, Alajbegovic, Demirovic, Basic; Tabakovic, Bajraktarevic.
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