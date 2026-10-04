Nations League, cinque partite stasera: ecco tutte le formazioni ufficiali
Serata di Nations League con cinque partite in programma alle ore 20:45. In Lega A spazio a Galles-Danimarca, Grecia-Germania, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia, mentre in Lega B si gioca Irlanda-Israele. Occhi puntati soprattutto sui calciatori del Napoli: Rasmus Højlund guida l’attacco danese, Noa Lang parte titolare nel tridente degli Oranje e Vanja Milinkovic-Savic difende la porta della Serbia. Di seguito le formazioni ufficiali di tutte le gare.
Lega A
GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; James, Ampadu; Johnson, Cullen, Thomas; Koumas.
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Højbjerg, Froholdt; Isaksen, Højlund, Daramy.
GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Zafeiris, Kyzridis; Ioannidis, Pavlidis.
GERMANIA (4-4-2): Urbig; Raum, Anton, Thiaw, Treu; Scherhant, Bischoff, Pavlovic, Karl; Burkardt, Wirtz.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.
SERBIA (4-4-2): Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.
PORTOGALLO (4-1-3-2): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Palhinha; Conceicao, Vitinha, Fernandes; Ramos, Joao Felix.
NORVEGIA (4-2-3-1): Selvik; Wolfe, Ostigard, Ajer, Aursnes; Berg, Berge; Nusa, Odegaard, Schjelderup; Haaland.
Lega B
IRLANDA (3-5-1-1): Kelleher; O'Brien, Scales, Manning; Moylan, Knight, Molumby, Coventry, Dunne; Idah; Parrott.
ISRAELE (4-3-3): Tzur; Revivo, Stoinov, Nachmias, Feingold; Azoulay, Peretz D., Peretz E.; Gloukh, Turgeman, Abada.
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