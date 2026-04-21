Neres è tornato a Castel Volturno! Come sta dopo il lungo stop e quando può rientrare

vedi letture

David Neres è tornato ufficialmente a Castel Volturno per iniziare la fase di riatletizzazione, primo passo verso il rientro in campo

David Neres è tornato ufficialmente a Castel Volturno per iniziare la fase di riatletizzazione, primo passo verso il rientro in campo a 85 giorni dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra effettuato a Londra. L’attaccante del Napoli, fermo dallo scorso gennaio dopo la sfida contro il Parma, ha ripreso a lavorare nel centro sportivo azzurro mentre il resto della squadra, agli ordini di Antonio Conte, prosegue la preparazione in vista dell’anticipo di campionato contro la Cremonese. Il club punta a recuperare il brasiliano per il finale di stagione, dopo che una ricaduta successiva al primo infortunio aveva reso necessario l’intervento del 25 gennaio. Il suo ritorno potrebbe rappresentare una risorsa preziosa nelle ultime gare, con lo staff medico intenzionato a gestire con prudenza ogni fase del recupero personalizzato.

I tempi di recupero e le prospettive

Sul rientro del brasiliano è intervenuto anche Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport 24, facendo il punto della situazione. Secondo il giornalista, servirà ancora un po’ di tempo prima di rivedere Neres a disposizione di Conte, ma l’avvio della riatletizzazione rappresenta un segnale molto positivo. Il rientro potrebbe avvenire nelle ultime settimane di campionato, senza particolari forzature. Il Napoli, infatti, resta padrone del proprio destino nella corsa Champions e può permettersi di attendere il pieno recupero del giocatore. Intanto, la notizia più importante è che Neres è tornato a lavorare a Castel Volturno, con l’infermeria azzurra che inizia finalmente a svuotarsi.