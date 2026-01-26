Ufficiale Neres, intervento chirurgico alla caviglia: il bollettino medico della SSCNapoli

vedi letture

David Neres si è operato. L'attaccante brasiliano l'ha annunciato sui social, postando uno scatto insieme a sua moglie, direttamente dalla clinica londinese in cui è stato operato: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico".

Arriva anche il bollettino medico pubblicato dalla SSC Napoli: "David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo".