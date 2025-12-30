Nota SSC Napoli: "Davide Tizzano simbolo di eccellenza del nostro territorio"

vedi letture

Con una sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli "si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio, Tizzano ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d’oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli".