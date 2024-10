Ufficiale Nuova esperienza per Klopp: nominato 'responsabile calcio' del gruppo Red Bull

(ANSA) - BERLINO, 09 OTT - L'ex manager del Liverpool Jurgen Klopp ha assunto il nuovo ruolo di "responsabile delle operazioni calcistiche" del gruppo Red Bull, che possiede i club del Lipsia, Salisburgo, Red Bulls New York e Bragantino. Lo ha fatto sapere il gruppo stesso con una nota. "Dopo quasi 25 anni a bordo campo, non potrei essere più entusiasta per il fatto di essere coinvolto in un progetto come questo", ha dichiarato Klopp, che ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione dopo nove anni sulla panchina dei Reds. (ANSA).