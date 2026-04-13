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Okafor show a Old Trafford! L'ex Napoli fa doppietta al Man United in 30 minuti
Al 30esimo minuto di gioco l'attaccante svizzero ha già segnato una doppietta portando il suo Leeds sul risultato di 2-0 a favore
Noah Okafor sta dando spettacolo a Old Trafford! Al 30esimo minuto di gioco l'attaccante svizzero ha già segnato una doppietta al Manchester United, portando il suo Leeds sul risultato di 2-0 a favore: sono due gol che potrebbero diventare pesantissimi in chiave salvezza, con il club inglese che si porterebbe a +6 sulla zona rossa se dovesse riuscire a difendere il vantaggio. Poco felice era stata l'avventura al Napoli, adesso invece Okafor - alla sesta rete in stagione - è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Premier League.
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