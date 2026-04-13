Ultim'ora Okafor show a Old Trafford! L'ex Napoli fa doppietta al Man United in 30 minuti

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Al 30esimo minuto di gioco l'attaccante svizzero ha già segnato una doppietta portando il suo Leeds sul risultato di 2-0 a favore

Noah Okafor sta dando spettacolo a Old Trafford! Al 30esimo minuto di gioco l'attaccante svizzero ha già segnato una doppietta al Manchester United, portando il suo Leeds sul risultato di 2-0 a favore: sono due gol che potrebbero diventare pesantissimi in chiave salvezza, con il club inglese che si porterebbe a +6 sulla zona rossa se dovesse riuscire a difendere il vantaggio. Poco felice era stata l'avventura al Napoli, adesso invece Okafor - alla sesta rete in stagione - è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Premier League.