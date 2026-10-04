L'Olanda supera la Serbia 2-1: Milinkovic goffo, Lang non incide in 58'

L'Olanda supera la Serbia 2-1: Milinkovic goffo, Lang non incide in 58'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:40Notizie
di Davide Baratto
L’Olanda batte 2-1 la Serbia: Milinkovic-Savic goffo sul gol decisivo di Zirkzee, Lang titolare per 58 minuti senza trovare il guizzo vincente

L’Olanda supera 2-1 la Serbia nella quarta giornata di Nations League. A sbloccare il risultato è Koopmeiners al 31’, prima del pareggio serbo firmato da Cvetkovic quattro minuti più tardi. Nella ripresa arriva il gol decisivo di Zirkzee al 72’, in un’azione nella quale Vanja Milinkovic-Savic appare goffo e non riesce a evitare la rete. Noa Lang, lanciato da titolare dal ct Xavi, resta sul terreno di gioco per 58 minuti: l'esterno del Napoli non trova il guizzo decisivo per incidere sul risultato, ma disputa una gara comunque ordinata prima di lasciare spazio a Van Bommel.

Nations League, i risultati di domenica 4 ottobre

Galles-Danimarca 0-1
Grecia-Germania 0-0
Olanda-Serbia 2-1
Portogallo-Norvegia 2-1
Kosovo-Austria 1-1
Irlanda-Israele 1-1
Azerbaigian-Lituania 1-0
Malta-Andorra 1-0