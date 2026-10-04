Ufficiale Olivera va ko! Allegri lo perde per lesione muscolare: il report dall'Uruguay

Tegola Olivera: l’Uruguay comunica una lesione muscolare di basso grado alla zona inguinale. Il terzino torna a Napoli ed è a rischio col Frosinone

Nuovo, ennesimo infortunio per il Napoli. Stavolta è toccato a Mathias Olivera, che ha lasciato anticipatamente il ritiro dell’Uruguay a causa di una lesione muscolare di basso grado. A comunicarlo è stata la stessa Federazione: "Report medico, Mathias Olivera. Il calciatore del Napoli ha avvertito un fastidio nella zona inguinale durante l’allenamento di venerdì 2 ottobre in India. È stato sottoposto agli esami del caso, che hanno confermato una lesione muscolare di basso grado. Rientrerà al proprio club per proseguire il percorso di recupero".

Olivera torna a Napoli: ci sarà col Frosinone? I possibili tempi di recupero

Olivera farà quindi ritorno a Napoli per proseguire il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico del club. È da considerare fortemente a rischio la sua presenza contro il Frosinone, gara in programma sabato 10 ottobre. I tempi esatti potranno essere valutati soltanto dopo il rientro in Italia e gli eventuali ulteriori controlli, ma la vicinanza dell'impegno rende complicato immaginare un recupero immediato. Un’altra tegola per Massimiliano Allegri, che solo pochi giorni fa ha perso Costantino Favasuli e conta già tra gli indisponibili del reparto difensivo anche Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci.