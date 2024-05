Osimhen e Zielinski verso il recupero: novità da Castel Volturno

Napoli in campo questa mattina a quattro giorni dall'ultima di campionato in programma domenica al Maradona

Come si legge sul sito ufficiale del club azzurro, Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra.

Lavoro a parte per Rrahmani che ha rimediato un problema a quattro giorni dalla sfida contro il Lecce.