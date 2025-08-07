Video

Pallone d'Oro, la clip ufficiale: McTominay coi gol decisivi con Cagliari e Monza

Pallone d'Oro, la clip ufficiale: McTominay coi gol decisivi con Cagliari e Monza
Oggi alle 15:52Notizie
di Pierpaolo Matrone

Dopo Antonio Conte, arriva l'ufficialità di un altro azzurro presente tra i candidati al Pallone d'Oro. Se il tecnico salentino è stato inserito nella lista dei candidati per il premio di miglior allenatore dell'anno, Scott McTominay figura tra i nominati al più ambito trofeo personale del mondo del calcio, il Pallone d'Oro per l'appunto.

France Football, la rivista che organizza il premio, ha pubblicato sui social la clip ufficiale con tutti i 30 candidati. Per il centrocampista scozzese sono stati scelti i gol contro Cagliari e Monza. Ecco tutti i candidati: Dumfries, Dembelè, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Douè, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappè, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Oliseh, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.